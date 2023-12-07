Уголовное дело о поджоге баскетбольной площадки в псковском парке рассмотрит суд

18:07, 07 декабря 2023, ПАИ

Уголовное дело в отношении местного жителя, который в мае 2023 года поджёг баскетбольное кольцо в парке имени Гагарина в Пскове, передали в суд. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Следствие установило, что местному жителю не нравилось, что горожане на спортивной площадке играют в мяч и слушают музыку, в том числе и в ночное время, поскольку он жил с пожилой мамой, которой шум мешал.

В 4:00 мужчина услышал два удара мячом о деревянную фанеру, которая находится под баскетбольным кольцом, после чего решил сжечь площадку. Он принёс канистру с бензином и автомобильные покрышки. Одну из них он закинул на баскетбольное кольцо, вторую поставил напротив деревянной фанеры, после чего облил конструкции бензином и поджёг.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (вандализм), и причинении ущерба в размере 470 000 рублей.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до трёх месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ареста на срок до трёх месяцев.