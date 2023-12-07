Круглосуточный стационар появится в Псковском госпитале для ветеранов войн

18:51, 07 декабря 2023, ПАИ

Круглосуточный стационар появится в Псковском госпитале для ветеранов войн, сообщила заместитель главврача Псковского госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Маргарита Жукова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 7 декабря.

Пока создание стационара находится на стадии лицензирования.

«Пока мы будем работать в направлении с соматическими пациентами, но и планируем получить лицензии на другие направления – это пациенты тяжёлые, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении. У нас всё для этого есть: палаты интенсивной терапии, оснащённые всеми мониторами. Есть достаточно обученный персонал, который будет оказывать помощь данной категории пациентов. Мы надеемся, что в ближайшее время появится такая возможность», – заметила эксперт.

По словам Маргариты Жуковой, у госпиталя есть вероятность до конца текущего года получить разрешение на осуществление услуг круглосуточного стационара.