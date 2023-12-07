Вопросы реабилитации обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 декабря.
Как проект реализуется в регионе, какие программы работают, кто и как может попасть на реабилитацию, какими ресурсами обладает регион в реализации проекта?
Об этом и многом другом расскажут заместитель главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Маргарита Жукова, главный внештатный специалист по гериатрии, врач-гериатр Дарья Ульвачева, врач физической реабилитации, врач-невролог Ахмед Мамедов.
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