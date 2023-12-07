Вопросы реабилитации обсуждают в медиацентре ПАИ

15:11, 07 декабря 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 7 декабря.

Как проект реализуется в регионе, какие программы работают, кто и как может попасть на реабилитацию, какими ресурсами обладает регион в реализации проекта?

Об этом и многом другом расскажут заместитель главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Маргарита Жукова, главный внештатный специалист по гериатрии, врач-гериатр Дарья Ульвачева, врач физической реабилитации, врач-невролог Ахмед Мамедов.