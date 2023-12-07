Новые автобусы поступят в Великие Луки

20:13, 07 декабря 2023, ПАИ

Новые автобусы поступят в Великие Луки, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время прямой линии сегодня, 7 декабря.

«Решение о замене общественного транспорта маршрутками было ошибочным. Нужно вводить автобусы малого, среднего и большого класса. Большое количество новых автобусов мы получили и ещё получим. Сейчас в Великих Луках работают четыре автобуса большого класса», – рассказал глава региона.

Михаил Ведерников также напомнил, что вице-премьер Правительства России Денис Мантуров поддержал просьбу о выделении ещё 750 миллионов рублей для Псковской области в 2024 году. Их направят на покупку автобусов большого и особо большого класса.