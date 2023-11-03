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Общество

Дополнительные 40 млн рублей получит Псковская область на докапитализацию РФРП 

Псковская область дополнительно получит ещё 40 миллионов рублей на докапитализацию регионального Фонда развития промышленности в рамках предоставления единой региональной субсидии на средства 2024 года. Вице-премьер Правительства России Денис Мантуров отметил работу фонда РФРП в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

Рабочая встреча Дениса Мантурова и Михаила Ведерникова. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Отметим, бюджет РФРП на 2023 год составляет 83 миллиона рублей. 

Глава региона Михаил Ведерников обратился с просьбой о выделении дополнительных средств для РФРП в размере 250 миллионов рублей, а также 750 миллионов рублей на дальнейшее обновление общественного транспорта региона. В свою очередь Денис Мантуров пообещал рассмотреть такую возможность. В условиях высоких процентных ставок по кредитам льготные займы РФРП становятся крайне востребованными, а обновление общественного транспорта позволит улучшить социально-экономическое положение региона.

В этой связи была отмечена роль индивидуальной программы социально-экономического развития (ИПСЭР) Псковской области. Предыдущая программа рассчитана до конца 2024 года, и сейчас идёт работа над её продлением. Так, на период до 2030 года будет предусмотрена реализация целого ряда мероприятий в части промышленного, инвестиционного, сельскохозяйственного, туристического и жилищно-коммунального развития области. В том числе в программу заложено дальнейшее развитие ОЭЗ ППТ «Моглино», а именно строительство железнодорожных путей необщего пользования и готовых производственных и административных помещений для резидентов ОЭЗ.

«Денис Валентинович, искренне благодарю за внимание к нашему региону и помощь во всех ключевых вопросах. Благодаря ИПСЭР на 2020–2024 годы мы создаём инфраструктуру ОЭЗ «Моглино», что позволило привлечь инвесторов и создать новые технологичные производства. На каждый вложенный в «Моглино» рубль привлечено четыре рубля внебюджетных инвестиций. В общей сложности это более 20 миллиардов рублей. Также при вашем непосредственном участии регион получил беспрецедентную поддержку в обновлении пассажирского транспорта. Только в 2020 году было выделено 1,25 миллиарда рублей и закуплено 249 автобусов. И сегодня мы договорились эту работу продолжать», – добавил Михаил Ведерников.

Отметим, вице-премьер Денис Мантуров прибыл в Псковскую область с рабочим визитом сегодня, 3 ноября. В рамках рабочего визита он посетил промышленные предприятия Псковской области. 

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