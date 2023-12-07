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Игорь Иванов: Профсоюзный инспектор должен участвовать в расследовании несчастных случаев

Участие в круглом столе «Профсоюз – средство коллективной защиты жизни и здоровья работников» принимает Псковский областной совет профессиональных союзов. Мероприятие проходит на базе международной выставки «Безопасность и охрана труда – 2023» в Москве. Круглый стол организовали Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Министерство труда РФ.

Псковский облсовпроф на круглом столе представляют председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и его заместитель Андрей Стегний. Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа, делегацию на мероприятии представляют председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и его заместитель Андрей Стегний.

Основным спикером на круглом столе выступил заместитель председателя ФНПР Давид Кришталь.

По итогам круглого стола подписали протокол, который впоследствии направят в Министерство труда и Роструд с целью изменения методики проведения расследования несчастных случаев на производстве.

«Ещё раз утвердили обязательное участие профсоюзных инспекторов в расследовании всех несчастных случаев вне зависимости от наличия профсоюзной организации на том или ином предприятии», – прокомментировал итоги круглого стола Игорь Иванов. Он также выразил уверенность в том, что это большой мотивационный фактор и возможность для создания первичных профсоюзных организаций и укрепления авторитета и влияния профсоюза на всех уровнях. 

Ранее сообщалось, что 25 сообщений о несчастных случаях со смертельным исходом поступили от работодателей Псковской области на рассмотрение в инспекцию труда Псковского облсовпрофа с начала года. Такие данные были зафиксированы в службе по состоянию на 9 ноября 2023 года.

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