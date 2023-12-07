Игорь Иванов: Совместная работа с ПАСЗР усилит профсоюзы

20:01, 07 декабря 2023, ПАИ

Соглашение о сотрудничестве подписали Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР) и Ассоциация территориальных объединений организаций профсоюзов СЗФО. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Совместная работа ассоциаций позволит эффективно решать общие вопросы и обмениваться опытом в рамках совершенствования законодательной базы в сфере регулирования социально-трудовых прав работников, в том числе мер их социальной защиты, а также в части определения основных критериев жизненного уровня, размеров индексации заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и компенсаций в зависимости от изменения цен», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

Он также выразил уверенность в том, что такое взаимодействие позитивно скажется на дальнейшем развитии социально ориентированной экономики и сохранении социальной стабильности общества.

Ранее сообщалось, что председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и его заместитель Андрей Стегний принимают участие в круглом столе «Профсоюз – средство коллективной защиты жизни и здоровья работников» в Москве. По итогам круглого стола подписали протокол, который впоследствии направят в Министерство труда и Роструд с целью изменения методики проведения расследования несчастных случаев на производстве.