Детскую площадку отремонтировали в Бежаницком районе по требованию прокуратуры

21:24, 07 декабря 2023, ПАИ

Детскую игровую площадку, расположенную в деревне Красный Луч Бежаницкого района, привели в надлежащее состояние после вмешательства прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что состояние объектов детской площадки не соответствует законодательным требованиям: краска на металлических частях отслаивалась, присутствовала коррозия, на элементах из древесины – многочисленные сколы и отщепы, сварные швы не имели гладкого покрытия, конструкции были непрочные, где-то отсутствовали перила.

Указанные нарушения явились основанием для внесения районным прокурором в адрес главы поселения представления, по результатам рассмотрения которого детскую игровую площадку привели в нормативное состояние.

Ранее сообщалось, что после вмешательства прокуратуры в Бежаницком районе оборудуют мусорные площадки.