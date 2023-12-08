В декабре-январе защитники Ленинграда из Псковской области получат по 50 тысяч рублей

09:42, 08 декабря 2023, ПАИ

Согласно указу президента граждане, которые получили медаль «За оборону Ленинграда» или имеют знак «Жителю блокадного Ленинграда», получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей в конце года.

Как сообщили ПАИ в комитете по соцзащите Псковской области, отделение Социального фонда России по Псковской области перечислит средства в декабре 2023 года и январе 2024 года. Подробную информацию можно получить в центре дистанционного обслуживания по телефону 8-800-200-00-98.