Крестный ход состоится в Пскове 20 декабря
Ежемесячный крестный ход состоится в Пскове в среду, 20 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.
Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.
Крестный ход в декабре совершает приход храма Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) Пскова. Он начнётся в 10 утра от храма, расположенного по адресу: Псков, улица Георгиевская, 3а.
Для того чтобы попасть на крестный ход, необходимо предварительно зарегистрироваться по номеру +7 (911) 898-85-49.
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