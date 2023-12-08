Крестный ход состоится в Пскове 20 декабря

09:58, 08 декабря 2023, ПАИ

Ежемесячный крестный ход состоится в Пскове в среду, 20 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской епархии.

Часть пути вокруг города крестоходцы проделают пешком, а часть – на автобусе.

Крестный ход в декабре совершает приход храма Успения Пресвятой Богородицы (с Полонища) Пскова. Он начнётся в 10 утра от храма, расположенного по адресу: Псков, улица Георгиевская, 3а.

Для того чтобы попасть на крестный ход, необходимо предварительно зарегистрироваться по номеру +7 (911) 898-85-49.