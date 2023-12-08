Дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества
Дальнее Завеличье в Пскове осталось без электричества, сообщили ПАИ местные жители.
Информация об отсутствии света в домах публикуется и в социальных сетях. В частности, местные жители утверждают, что у них нет света в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.
Псковское агентство информации запросило комментарии у городских властей и энергетиков по поводу случившегося отключения электричества.
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