Энергетики устраняют аварию на подстанции, которая оставила без света дальнее Завеличье

10:32, 08 декабря 2023, ПАИ

Авария на подстанции, которая питает электричеством дальнее Завеличье, произошла в Пскове сегодня, 8 декабря.

По данным источника в энергокомпании, на место аварии выехала бригада энергетиков.

Точные сроки устранения аварии не называются, но планируется устранить её в течение часа.

Ранее местные жители сообщали, что у них нет света в домах на улицах Байкова, Печорской, Кузбасской Дивизии, Владимирской, Михайловской, Рокоссовского и других.