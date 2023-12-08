Первое занятие Школы молодого арбитра пройдёт в ПсковГУ 11 декабря

14:07, 08 декабря 2023, ПАИ

Студентам Псковского государственного университета, увлекающимся баскетболом, предлагают пройти бесплатное обучение в Школе молодого арбитра по направлениям: судья в поле, судья-секретарь и статистик. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Первое занятие состоится 11 декабря в 18:00 по адресу: Псков, площадь Ленина, 2, аудитория № 230. Лекторами выступят судья всероссийской категории Денис Аторин и судья первой категории Александр Волков.

Для записи на занятие необходимо написать сообщение в группе школы (vk.com/refereespskovregion), указав свои фамилию, имя, отчество, институт и номер группы.