Почти девять тонн рыбных консервов не пропустили на границе в Псковской области

16:12, 08 декабря 2023, ПАИ

8,8 тонны рыбных консервов «Печень минтая натуральная» запретили вывозить из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время проверки на российско-латвийской границе РФ в Псковской области сотрудник Россельхознадзора выявил, что в информационной системе «Ветис» отсутствует ветеринарное свидетельство на готовую рыбную продукцию. Кроме того, даты выработки товара, указанные в ветеринарном свидетельстве, не соответствуют датам, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра, а производитель не был аттестован на право экспорта данной продукции в Молдову, куда и следовали консервы.

Оформлен акт о возврате груза, товар возвращён отправителю.