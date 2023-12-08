Почти девять тонн рыбных консервов не пропустили на границе в Псковской области
8,8 тонны рыбных консервов «Печень минтая натуральная» запретили вывозить из Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время проверки на российско-латвийской границе РФ в Псковской области сотрудник Россельхознадзора выявил, что в информационной системе «Ветис» отсутствует ветеринарное свидетельство на готовую рыбную продукцию. Кроме того, даты выработки товара, указанные в ветеринарном свидетельстве, не соответствуют датам, установленным при проведении ветеринарно-санитарного досмотра, а производитель не был аттестован на право экспорта данной продукции в Молдову, куда и следовали консервы.
Оформлен акт о возврате груза, товар возвращён отправителю.
В Псковской области на треть выросли объёмы помощи по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»