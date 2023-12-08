Медиаиндекс губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вырос

20:27, 08 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял первое место в региональном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за ноябрь 2023 года. Рейтинги составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

По итогам ноября, по данным региональных СМИ, медиаиндекс Михаила Ведерникова вырос на 12 %, до 20 390 единиц. Авторы исследования отмечают, что этому способствовало видеообращение, посвящённое фейкам. В нём глава региона объяснял псковичам, как отличить официальную информацию от вброса.

Отметим, что в рейтинге, по данным федеральных СМИ, губернатор занял третье место – в ноябре его медиаиндекс составил 5 772,6 (рост на 27 %).

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».