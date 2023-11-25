Михаил Ведерников обратился к жителям Псковской области

13:41, 25 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал очередное видеообращение к жителям региона, опубликованное в его Telegram-канале.

Он сообщил, что на прошедшей неделе в Псковской области была зафиксирована очередная волна недостоверных рассылок, рассчитанная на разжигание панических настроений. При этом глава региона подчеркнул, что результативность таких акций в нашем регионе стремится к нулю.

«Террористы украинского ЦИПсО зарегистрировали несколько аккаунтов, которые маскируются под российское МЧС. От них пошла веерная рассылка. Якобы из-за угрозы ударов беспилотников в Пскове всем необходимо срочно пройти в бомбоубежище. К этому сообщению прилагался реальный номер наших спасателей, правда, с ошибкой в одну цифру», – рассказал Михаил Ведерников.

При этом он подчеркнул, что если существует какая-то угроза безопасности населения Псковской области, об этом скажут по телевидению и радио.

«Помните об этом, когда услышите сирену или, когда соседка вдруг запаникует, или, если в Сети скажут, что начался конец света. Просто включайте телевизор или радио. Там об этом обязательно скажут. Ещё проще дела обстоят, если вы читаете мои соцсети. В них вы всегда можете найти значимую и проверенную информацию, а также оперативные сообщения», – заключил Михаил Ведерников.