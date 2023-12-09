О погоде зимой судили по сегодняшнему дню

09:20, 09 декабря 2023, ПАИ

Егорий Зимний наступил по народному календарю. Праздник посвящён годовщине освящения храма Великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Святой Георгий считается одним из наиболее почитаемых святых, сообщает портал calend.ru.

На Руси Юрьев день (Георгий, Егор) имел большое значение, поскольку в этот день (а также за неделю до него и в течение недели после) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этому обычаю положил Борис Годунов: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!»

Также до Егория нужно было раздать все долги. Иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

Чтобы предсказать погоду на зиму, люди ходили слушать воду в колодцах. Если ни плеска, ни шороха из колодца не было слышно, ждали спокойной зимы. Если же по воде шла рябь – это предвещало вьюги и бураны.

Ранее сообщалось, что до -15 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня.