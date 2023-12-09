Псковский филиал «Россетей» работает в режиме повышенной готовности
Филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности в Псковской области из-за снегопадов и шквалистого ветра. 85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения, сообщили ПАИ в пресс-службе оператора.
68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт позволят обеспечить резервное энергоснабжение социально значимых объектов области. Прогнозируется, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в течение суток.
Специалисты также напомнили о правилах безопасности. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, а также пытаться самостоятельно восстанавливать электроснабжение.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220.
Ранее сообщалось, что до -15 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня.
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