Печерянка выиграла миллион в конкурсе «Мама-предприниматель»

18:19, 09 декабря 2023, ПАИ

Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская стала победителем в конкурсе «Мама-предприниматель» и выиграла миллион. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Напомним, для участия в федеральном этапе программы экспертное жюри отобрало 30 лучших проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.

Проект Ольги Волконской помимо социальной имеет ещё сельскохозяйственную и туристическую направленности.

Добавим, программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.