Печерянка выиграла миллион в конкурсе «Мама-предприниматель»
Хозяйка «Хлебного хутора» Ольга Волконская стала победителем в конкурсе «Мама-предприниматель» и выиграла миллион. Об этом пишет газета «Печорская правда».
Напомним, для участия в федеральном этапе программы экспертное жюри отобрало 30 лучших проектов выпускниц прошлых лет и финалисток регионального этапа этого года.
Проект Ольги Волконской помимо социальной имеет ещё сельскохозяйственную и туристическую направленности.
Добавим, программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 декабря 2023
Великолучанка скрывалась за образом Розы Марковны Кряк в телешоу «Фантастика-2» на Первом канале