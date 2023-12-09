52-летнего мужчину разыскивают в Псковской области

19:41, 09 декабря 2023, ПАИ

52-летнего Владимира Кузнецова, проживающего в деревне Новоселье Стругокрасненского района, разыскивают в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

С 3 ноября его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавое телосложение, волосы седые, короткие, глаза карие.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Владимира Кузнецова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.