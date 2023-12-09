Посвящённый Дню Героев Отечества концерт прошёл в Опочке

20:24, 09 декабря 2023, ПАИ

Благотворительный концерт с участием творческих коллективов, посвящённый Дню Героев Отечества, прошёл в Опочке сегодня, 9 декабря. Об этом пишет районная газета «Красный маяк».

Напомним, сегодня, 9 декабря, в России отмечают День Героев Отечества. Ранее сообщалось, что руководители города и региона в честь праздника возложили цветы и поставили свечи.

Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на поддержку военнослужащих, участвующих в СВО.

Отметим, День Героев Отечества отмечается ежегодно 9 декабря. Эта памятная дата была утверждена федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Было задумано, что в этот праздник россияне не только отдают дань памяти совершившим подвиги предкам, но и чтят ныне живущих героев нашей Родины.



