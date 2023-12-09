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Руководители города и региона в День Героев Отечества возложили цветы и поставили свечи

В День Героев Отечества у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове прошёл торжественный церемониал. В мероприятии приняли участие руководители региона и города, представители силовых структур, общественности, политических партий, духовенство, депутаты городской Думы, курсанты, кадеты, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», горожане. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Руководители города и региона в День Героев Отечества возложили цветы и поставили свечи. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Военнослужащие псковского гарнизона возложили к Вечному огню гирлянду воинской славы. Первыми по ступеням мемориала поднялись губернатор Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, и. о. начальника псковского гарнизона Юрий Голубович, мать Героя России Сергея Самойлова и супруга гвардейца-разведчика Героя России Ивана Ахтырского.

По окончании официальной церемонии участники мероприятия прошли в аллею Героев Советского Союза и возложили гвоздики к плитам монументов. К руководителям органов власти присоединились все желающие – каждый мог взять цветы и почтить память героев.

После возложения губернатор Михаил Ведерников, спикер Александр Котов и глава Пскова Борис Елкин поставили свечи в Свято-Троицком кафедральном соборе за здравие бойцов, принимающих участие в боевых действиях, и за упокой героев, павших на полях сражений.

Напомним, традиция чествовать героев 9 декабря, в день святого Георгия Победоносца, покровителя воинов, имеет историческую основу. В 1769 году императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца – им награждали воинов, проявивших в бою доблесть, отвагу и смелость.

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Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

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