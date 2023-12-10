Об идее создания концерта «Русский военный реквием» рассказали псковичам

00:02, 10 декабря 2023, ПАИ

О том, как появилась идея создания музыки, которая легла в основу концерта «Русский военный реквием», рассказал дирижёр Юрий Герасимов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Концерт «Русский военный реквием» прошёл в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 8 декабря. Он состоялся в рамках реализации проекта «Престол победы. Воспевание героических страниц Отечества как фундамент исторической памяти». В мероприятии принял участие хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии и ансамбль «Кронверк-брасс».

«История создания этого произведения началась в 2020 году, когда отмечалось 20-летие подвига русских солдат, шестой роты, которая погибла в Аргунском ущелье в 2000 году. В продолжение традиции Русской православной церкви воспевания героических страниц возникла идея создать музыкальное приношение нашим героям современности», – сказал он.

Юрий Герасимов также отметил, что эта идея с воодушевлением была принята композитором Ильёй Кузнецовым, который посчитал возможным написать произведение в жанре оратории.

«А за текстом мы обратились к писательнице, журналистке, поэтессе Наталье Курчатовой. Работа над этим произведением длилась очень долго, почти три года», – добавил гость студии.