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Общество

Наблюдать за приметами о погоде советует сегодня народный календарь

Праздник в честь иконы Пресвятой Богородицы, именуемой «Знамение», отмечают православные россияне сегодня, 10 декабря. На ней изображена Божья Матерь с молитвенно поднятыми руками и ликом младенца на груди, пишет calend.ru.

От Знамения на Руси ожидали чего-то особенного, надеялись увидеть знаки, указывающие на судьбу, или приметы о погоде. Люди наблюдали за звёздным небом, полётом птиц и поведением зверей, следили за облаками и ветром. Считалось также, что если в этот день на рассвете встать лицом к северному ветру, то он унесёт беды и печали.

К Знамению все рыбы должны были приготовиться к зимовке и схорониться в омутах, поэтому рыбалка в этот день считалась бесперспективной. В лесах же лоси теряли старые рога.

Кроме того, в этот день отмечали память святого Романа. Этот преподобный помог в своё время многим женщинам родить детей, поэтому ему молились об избавлении от бесплодия.

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