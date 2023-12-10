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Общество

Новогодняя акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области

Ежегодная благотворительная акция «Ёлка желаний» стартовала в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

«Напоминаю, что каждый из вас может исполнить заветную мечту ребятишек, которые остались без родительского тепла и заботы», – отметил он.

Все желания опубликованы на сайте elka.pskov.ru. После прохождения регистрации можно выбрать шарик с желанием.

«Красные шары – это самые простые детские мечты: игрушки, посещение аквапарка, конструктор «Лего», игровые наборы и так далее. Белые – самые сложные: это поездки в Москву, Санкт-Петербург или «Зооград» в Пушкинских Горах, встреча с любимым исполнителем», – пояснил глава региона.

По условиям акции, все материальные мечты должны быть исполнены до 29 декабря, нематериальные (поездки, встречи и так далее) – до 28 февраля 2024 года.

«Давайте вместе подарим детям замечательный праздник и веру в то, что все их мечты обязательно исполнятся», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Ранее в Псковской области запустили всероссийскую акцию «Ёлка желаний».

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