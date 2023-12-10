Два псковских писателя получили высшую премию Союза писателей России в Москве

18:58, 10 декабря 2023, ПАИ

Торжественное заседание секретариата общероссийской общественной организации «Союз писателей России», посвящённое её 65-летию, состоялось в Москве. На празднике подвели итоги деятельности организации и наградили тех, кто внёс наиболее весомый вклад в её работу, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского регионального отделения Союза писателей России.

Лауреатами высшей премии Союза писателей России «Слово» стали сразу два писателя Псковской области: член правления Псковской писательской организации Андрей Бениаминов за объединительный проект «Словенское поле» и поэт, волонтёр и участник многочисленных гуманитарных акций в зоне СВО Светлана Размыслович.

Кроме того, за многолетний подвижнический труд золотой пушкинской медалью «За заслуги в развитии литературы» наградили известного российского прозаика, председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игоря Смолькина.

Ранее сообщалось, что в Пушкинских Горах подвели итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…».