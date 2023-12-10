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Культура

Итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...» подвели в Пушкинских Горах

Закрытие II фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...» состоялось в Пушкинских Горах сегодня, 10 декабря. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Итоги фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...» подвели в Пушкинских Горах. Фото здесь и далее: районная газета «Пушкинский край»

В течение нескольких дней проходили конкурсные показы анимационных фильмов.

«Я хочу поблагодарить всех, кто создал этот фестиваль. Фильмы, которые мы увидели, потрясающи, разнообразные. Смотреть было одно удовольствие. Конечно, благодарим Пушкинский заповедник и его директора за возможность здесь побывать», – сказал композитор, заслуженный деятель искусств России, член жюри фестиваля Григорий Гладков.

«Я в восторге от этого фестиваля, и ничего другого я не ожидал. Наконец-то наступили настоящие времена, нет ни официоза, ни халтуры. Для конкурса были прекрасно подобраны фильмы, из-за этого возникла единственная сложность: хотелось наградить всех, а это, увы, невозможно», – подчеркнул писатель, секретарь Союза писателей Москвы, заслуженный работник культуры РФ Евгений Попов.

По итогам фестиваля дипломом жюри «За тонкое чувство абсурдности жизни» был отмечен анимационный фильм «Омичка» режиссёра Елизаветы Скворцовой.

Диплом жюри «За художественное создание образов времени» присуждён анимационному фильму «Капустное чудо» режиссёра-постановщика и автора сценария Инны Евланниковой.

Приз за лучшего персонажа получила режиссёр-постановщик фильма «Книга рецептов» Алексей Алексеев.

Приз за лучшую режиссуру достался Юрию Томилову – режиссёру-постановщику фильма-комедии «Мой Пушкин».

Приз за лучшую адаптацию литературного произведения присуждён режиссёру-постановщику и автору сценария фильма «Хармс» Светлане Андриановой.

Приз за лучшее художественное решение присуждён режиссёру-постановщику и автору сценария Анастасии Жакулиной за фильм «Светлые души».

Гран-при II фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...» получил фильм «Ваша дама. Часть 1» по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама», режиссёром-постановщиком и автором сценария которого стал Валентин Ольшванг.

Для зрителей также выступили актриса театра и кино, солистка Санкт-Петербургского государственного театра имени Ф. И. Шаляпина Мария Елизарова и оперный и эстрадный певец, актёр, солист оркестра штаба Западного военного округа Михаил Кузнецов. Завершилось торжественное мероприятие просмотров анимационных фильмов, героем которых является А. С. Пушкин.

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