Небольшие снегопады ожидаются на Северо-Западе России на следующей неделе

20:13, 10 декабря 2023, ПАИ

Какой будет погода на Северо-Западе России на следующей неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

На погоде Северо-Запада скажется влияние циклона, и здесь не обойдётся без небольших снегопадов. Температурный режим ожидается умеренно холодный: днём на юго-западе – до -2…-7 градусов, на севере и востоке – до -10…-15 градусов.

В Санкт-Петербурге время от времени будут небольшие снегопады. Преобладающая дневная температура – от -3 до -6 градусов.