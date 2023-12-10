Россияне стали чаще покупать трекеры для сна и беговые дорожки с наступлением холодов

20:52, 10 декабря 2023, ПАИ

На 65 % вырос спрос на трекеры для сна в России в ноябре и на 42 % – на беговые дорожки, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование Price.ru.

Вырос спрос и на умные увлажнители (на 41 %) и умные бутылки для воды (на 14 %).

Отмечается, что с приходом холодов россияне стали чаще покупать средства для ухода за кожей, в особенности для увлажнения (маски и кремы для лица, кремы для рук и бальзамы для губ).

Россияне также стали больше обращать внимание на антивозрастные средства и средства для ванны и бани. Основными покупателями подобных товаров являются женщины.