18 человек пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:34, 11 декабря 2023, ПАИ

Один человек погиб и 18 человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 4 по 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Всего за неделю в Псковской области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 440 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, а также выявили 24 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.