К участию во Всероссийском антикоррупционном диктанте приглашают псковичей

12:46, 11 декабря 2023, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают к участию во Всероссийском антикоррупционном диктанте, который приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщается на официальном сайте диктанта.

Антикоррупционный диктант – это федеральный общественный образовательный проект, задача которого – просвещение людей в области противодействия коррупции. Диктант доступен до 15 декабря включительно.

Он состоит из 40 вопросов, на прохождение которых даётся 30 минут. Диктант включает как общие вопросы, так и практические ситуации, которые позволяют оценить компетентность человека в области противодействия коррупции.

Принять участие в диктанте может любой желающий по ссылке.