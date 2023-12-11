К участию во Всероссийском антикоррупционном диктанте приглашают псковичей
Жителей Псковской области приглашают к участию во Всероссийском антикоррупционном диктанте, который приурочен к Международному дню борьбы с коррупцией, сообщается на официальном сайте диктанта.
Антикоррупционный диктант – это федеральный общественный образовательный проект, задача которого – просвещение людей в области противодействия коррупции. Диктант доступен до 15 декабря включительно.
Он состоит из 40 вопросов, на прохождение которых даётся 30 минут. Диктант включает как общие вопросы, так и практические ситуации, которые позволяют оценить компетентность человека в области противодействия коррупции.
Принять участие в диктанте может любой желающий по ссылке.
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