Школы по правильному питанию для детей могут появиться в регионах России

15:33, 11 декабря 2023, ПАИ

Школы по правильному питанию для детей могут создать в российских регионах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Леонида Огуля.

Он пояснил, что в регионах вслед за школами диабета, где проводят собрания для подверженных риску сахарного диабета людей, должны появиться и школы по правильному питанию для детей.

Кроме того, депутат предложил ввести новый урок в школах.

«ОБЖ, которое на сегодняшний день есть в школах, оно уже себя изживает, нужно сделать такое «Мое здоровье» – ввести такой урок», – сказал Леонид Огуль во время круглого стола в Госдуме.

На таких уроках детям и учителям должны будут рассказывать основы правильного питания и гигиены.

Следует также проводить просветительскую работу с родителями, некоторые не знают, как формировать рацион ребёнка, отметил депутат.

Ранее сообщалось, что во всех больницах Псковской области откроются школы диабета.