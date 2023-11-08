Школы диабета появятся во всех больницах Псковской области

17:10, 08 ноября 2023, ПАИ

Школы диабета должны появиться во всех крупных больницах Псковской области, а также в поликлиниках Пскова и Великих Лук. Об этом сообщила заместитель председателя комитета здравоохранения Надежда Рагозина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Нахождение в школе обычно занимает от 7 до 10 дней. Занятия проводятся в группах по 1–1,5 часа, отметила эксперт. На данный момент школа диабета в области одна – на базе Псковской областной клинической больницы. Однако теперь ее опыт будет тиражирован на другие больницы в регионе.

«Не каждый случай заболевания требует госпитализации. Мы не должны доводить до госпитализации. Школы сахарного диабета должны начать работать во всех больницах Псковской области», – пояснила Надежда Рагозина.

В школах диабета людей должны прежде всего научить жить с этим заболеванием и справляться с ним, отметила внештатный эндокринолог Елена Ильяшенко. В школах организуют практические занятия, которые будут вести врач-эндокринолог и медицинская сестра, которые обучат пациентов основам правильного питания, введению инсулина, грамотным физическим нагрузкам.

«Не каждую минуту пациентам нужен врач-эндокринолог. Он требуется обычно на старте. Дальше выпускаем пациента под наблюдение участкового лечащего врача. Чем лучше он проинформирован, тем лучше качество и продолжительность жизни. Заболевание перестало быть приговором при условии адекватного контроля», – заключила Надежда Рагозина.

На сегодняшний день больных сахарным диабетом в регионе чуть меньше 30 000. 10% приходится на больных первым типом, остальные больны вторым типом. 265 человек из них – дети.

Напомним, что ранее Псковская область получила более 83 миллионов рублей на создание регионального эндокринологического центра и оснащение сельских больниц оборудованием для диагностирования сахарного диабета.

Развитие эндокринологической службы запланировано в рамках начала реализации нового федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который входит в состав национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом Владимиром Путиным.