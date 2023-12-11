Посвящённая событиям Великой Отечественной войны фотовыставка открылась в Стругах Красных

15:50, 11 декабря 2023, ПАИ

Торжественное открытие фотовыставки, посвящённой годам Великой Отечественной войны, состоялось в Стругокрасненской средней школе сегодня, 11 декабря. Об этом пишет районная газета «Струги».

Открытие фотовыставки приурочили ко Дню Героев Отечества, который отмечался 9 декабря, а также к 125-летию школы.

«Все фотографии, представленные на выставке, уникальны, они попадали к нам различными путями – их приносили, присылали по почте, передавали через третьих лиц. Школа – это дом, а в каждом доме должен быть свой фотоальбом. У нас своего рода импровизированный музей», – отметила учитель русского языка и литературы Наталья Глазкова.

Затем ребята из кружка «Юный краевед» рассказали собравшимся школьникам и гостям о шести героях: учителях Алексее Ямщикове и Антоне Срезневском, школьных подругах Розе Румянцевой и Тамаре Ершовой, двух легендарных лётчиках Владимире Шабунине и Григории Козлове.

Всего на выставке представлено 35 фотографий, за каждым из этих снимков – жизнь советского человека, его борьба с фашизмом. Это живая история огромной страны и малой родины.

В течение декабря с разными классами будут проводиться уроки мужества, чтобы все школьники смогли познакомиться с выставкой и узнать о героическом прошлом своих земляков.