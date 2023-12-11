Съёмки программы «Пять причин поехать в…» пройдут в Псковской области
Съёмочная группа федерального телеканала «Мир» приехала в Псков для съёмок выпуска программы «Пять причин поехать в…». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.
Их встретила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.
В первый день съёмочная группа посетит Псковский кремль и побывает на кулинарном мастер-классе по приготовлению блюда псковской кухни в ресторане «Хельга». Также съёмочная команда посетит горнолыжные склоны Мальской долины, музей-заповедник «Изборск», конный клуб, побывает в гостях у народа сето.
Программа «Пять причин поехать в…» знакомит телезрителя с уникальной природой, достопримечательностями, культурой и традициями народов стран СНГ и мира.
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