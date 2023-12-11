Съёмки программы «Пять причин поехать в…» пройдут в Псковской области

14:35, 11 декабря 2023, ПАИ

Съёмочная группа федерального телеканала «Мир» приехала в Псков для съёмок выпуска программы «Пять причин поехать в…». Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Их встретила директор Туристского информационного центра Псковской области Лариса Семашко.

В первый день съёмочная группа посетит Псковский кремль и побывает на кулинарном мастер-классе по приготовлению блюда псковской кухни в ресторане «Хельга». Также съёмочная команда посетит горнолыжные склоны Мальской долины, музей-заповедник «Изборск», конный клуб, побывает в гостях у народа сето.

Программа «Пять причин поехать в…» знакомит телезрителя с уникальной природой, достопримечательностями, культурой и традициями народов стран СНГ и мира.