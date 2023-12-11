В премии «Народное признание 2023» появились две новые номинации

16:59, 11 декабря 2023, ПАИ

В Первой общественной премии «Народное признание 2023» решением организаторов вводится две новых номинации.

В частности, добавлена номинация «Паблик для народа» – для работающих в социальных сетях групп и аккаунтов государственных или муниципальных учреждений, предприятий, направленных на оперативную двустороннюю связь с жителями Псковской области.

Кроме того, в новой номинации «Проект года» все желающие могут выдвинуть реализованное мероприятие или событие на территории Псковской области в рамках одного из национальных проектов, имевшее позитивный резонанс и получившее высокую оценку жителей региона.

Всего в премии «Народное признание 2023» четырнадцать номинаций. Подавать заявки в номинации можно с 11 по 25 декабря через специальную форму на сайте премии.

Первая общественная премия «Народное признание» будет вручаться уже в 14-й раз. Учредителями премии являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в состав государственного медиахолдинга Псковской области.

Премия является высшей общественной наградой региона за социально значимую деятельность, направленную на улучшение качества жизни жителей области, за вклад в развитие взаимовыгодного социально значимого сотрудничества, за деятельность в области благотворительности и творчества.