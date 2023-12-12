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Общество

Борис Елкин пожелал псковичам соблюдать Конституцию

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале пожелал псковичам соблюдать Конституцию.

«Сегодня день, когда был принят основной закон нашего государства – Конституция Российской Федерации, – напомнил Борис Елкин. – Этот документ – гарант прав и свобод, защиты интересов каждого гражданина нашей страны. Символ сильной державы, которая стоит на принципах равенства и справедливости, мира и гармонии. Желаю всем нам соблюдать Конституцию, быть ответственными гражданами и стремиться к процветанию нашей Родины! С Днем Конституции!»

День Конституции Российской Федерации отмечается 12 декабря. В этот день в 1993 году всенародным голосованием была принята Конституция России.

Полный текст Конституции был опубликован в «Российской газете» 25 декабря 1993 года. С 1994 года 12 декабря было объявлено государственным праздником и нерабочим днем.

Конституция – основной закон государства – является ядром всей правовой системы России и определяет смысл и содержание других законов.

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