Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове

13:08, 12 декабря 2023, ПАИ

Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, здесь могут появиться арт-объекты с архитектурной подсветкой, новая детская площадка, санитарная зона и многое другое.

В настоящее время муниципальное учреждение «Специализированный заказчик» ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для благоустройства парка. Работы должны быть выполнены до 31 августа.

В проекте подрядчику предстоит предусмотреть разделение территории на зоны тихого и активного отдыха для различных возрастных групп, в том числе смотровые площадки с малыми архитектурными формами и арт-объектами, а также место для проведения культурно-массовых мероприятий.

Также планируется улучшить систему дорожек для пешеходов и велотранспорта. Согласно техническому заданию, в парке может появиться санитарная зона с автономной мобильной туалетной кабиной и комнатой для маломобильных граждан, площадка для настольного тенниса, детская площадка.

Наружное освещение в парке 300-летия прокуратуры хотят оборудовать с применением современных энергосберегающих технологий. Также на улице Никольской может появиться зона для размещения нестационарных торговых объектов и парковка. В проекте прописана необходимость оборудовать в парке видеонаблюдение. Также подрядчику предстоит спланировать озеленение территории с последующей санацией.

Заказчик также прописал необходимость учесть мнение заинтересованных лиц и отобразить результаты обсуждений в проекте плана благоустройства.

Начальная цена контракта – 5,3 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в аукционе – 19 декабря.

Парк разбит на пустыре рядом с Великой на улице Никольской в Пскове. Его удалось благоустроить благодаря совместной работе прокуратуры региона и правительства области. К юбилею структуры было найдено место, которое можно преобразить, и не за счёт городских средств. Благоустройство ещё в процессе, но местные жители уже оценили новое пространство для прогулок и отдыха.