Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове

Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове. Согласно информации, размещённой на сайте госзакупок, здесь могут появиться арт-объекты с архитектурной подсветкой, новая детская площадка, санитарная зона и многое другое.

Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове. Фото: ПАИ

В настоящее время муниципальное учреждение «Специализированный заказчик» ищет подрядчика для выполнения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для благоустройства парка. Работы должны быть выполнены до 31 августа.

В проекте подрядчику предстоит предусмотреть разделение территории на зоны тихого и активного отдыха для различных возрастных групп, в том числе смотровые площадки с малыми архитектурными формами и арт-объектами, а также место для проведения культурно-массовых мероприятий.

Также планируется улучшить систему дорожек для пешеходов и велотранспорта. Согласно техническому заданию, в парке может появиться санитарная зона с автономной мобильной туалетной кабиной и комнатой для маломобильных граждан, площадка для настольного тенниса, детская площадка.

Выписка из публичной кадастровой карты Росреестра на проектируемые участки парка 300-летия прокуратуры. Фото из документов с сайта госзакупок

Наружное освещение в парке 300-летия прокуратуры хотят оборудовать с применением современных энергосберегающих технологий. Также на улице Никольской может появиться зона для размещения нестационарных торговых объектов и парковка. В проекте прописана необходимость оборудовать в парке видеонаблюдение. Также подрядчику предстоит спланировать озеленение территории с последующей санацией.

Заказчик также прописал необходимость учесть мнение заинтересованных лиц и отобразить результаты обсуждений в проекте плана благоустройства. 

Начальная цена контракта – 5,3 млн рублей. Окончание подачи заявок для участия в аукционе – 19 декабря.

Парк разбит на пустыре рядом с Великой на улице Никольской в Пскове. Его удалось благоустроить благодаря совместной работе прокуратуры региона и правительства области. К юбилею структуры было найдено место, которое можно преобразить, и не за счёт городских средств. Благоустройство ещё в процессе, но местные жители уже оценили новое пространство для прогулок и отдыха.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2023

Тротуары в Пскове будут посыпаны после оттепели – Борис Елкин
12 декабря 2023

Порядка ста бригад псковских энергетиков проверяют ЛЭП после снегопада
12 декабря 2023

Около 950 гдовичей прошли диспансеризацию в ФАПах
12 декабря 2023

Первые заявки поступили на премию «Народное признание 2023»
12 декабря 2023

Яблоки и груши от одного из лучших фермеров можно приобрести на рынке выходного дня в Пскове
12 декабря 2023

Борис Елкин станет гостем программы «Оглавление»
12 декабря 2023

Около пяти миллионов рублей планируют потратить на благоустройство парка 300-летия прокуратуры в Пскове
12 декабря 2023

Евгений Мурахвери: В Пскове молодёжи можно обратиться с любой идеей

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...