Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

«Экопром» рассказал о нарушениях при заключении контрактов на вывоз ТКО

О нарушениях в сфере торгов при заключении контракта на вывоз ТКО для государственных заказчиков рассказала специалист по закупкам филиала ООО «Экопром» Вероника Григорьева. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Экопром» рассказал о нарушениях при заключении контрактов на вывоз ТКО. Фото: группа «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте»

В ходе проведения анализа государственных торгов было выявлено, что государственные заказчики неправильно трактуют статью 17-го Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно: описание объекта закупки не соответствует федеральному законодательству об отходах производства и потребления.

Употребленные термины – вывоз, свалка и мусор – не соответствуют принятому на федеральном уровне понятийному аппарату, являются неинформативными и не позволяют определить существенные характеристики оказываемой услуги. Например, какие виды обращения с отходами требуется осуществить (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов) или с какими именно отходами планируется осуществить обращение (ТКО, ТБО, ТПО, КГО, класс опасности отходов, морфологический состав). Также отсутствует информация о местах расположения отходов и характере их расположения (адреса/координаты расположения, характер несанкционированного накопления).

Помимо этого, отсутствует класс опасности отходов и их вид. Это не позволяет регоператору определить необходимость наличия у участника торгов лицензии на ведение деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности, наличие в собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов или наличие договоров на размещение отходов с организацией, оказывающей такие услуги.

Вышеизложенные факты могут повлечь за собой существенные нарушения прав граждан на благоприятное состояние окружающей среды, причинение существенного ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Для того чтобы избежать негативных последствий, государственным заказчикам необходимо более точно составлять техническое задание в единой информационной системе торгов, уточнили в «Экопроме».

Реклама. ООО «Экопром».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 декабря 2023

563 случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Псковской области за неделю
12 декабря 2023

Юного жителя Плюссы наградили на Форуме маленьких героев в Москве
12 декабря 2023

Как бороться с вандализмом на улицах и во дворах Пскова, рассказал Борис Елкин
12 декабря 2023

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём Конституции
12 декабря 2023

Борис Елкин вручил первые паспорта 14-летним жителям Пскова
12 декабря 2023

Борис Елкин: Объём дорожных работ в частном секторе Пскова будет увеличиваться
12 декабря 2023

Пять случаев гриппа выявлено в Псковской области за неделю
12 декабря 2023

Борис Елкин: Работа по вывозу снега будет усилена

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...