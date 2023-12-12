«Экопром» рассказал о нарушениях при заключении контрактов на вывоз ТКО

14:50, 12 декабря 2023, ПАИ

О нарушениях в сфере торгов при заключении контракта на вывоз ТКО для государственных заказчиков рассказала специалист по закупкам филиала ООО «Экопром» Вероника Григорьева. Об этом сообщается в группе «Мехуборка. Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе проведения анализа государственных торгов было выявлено, что государственные заказчики неправильно трактуют статью 17-го Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а именно: описание объекта закупки не соответствует федеральному законодательству об отходах производства и потребления.

Употребленные термины – вывоз, свалка и мусор – не соответствуют принятому на федеральном уровне понятийному аппарату, являются неинформативными и не позволяют определить существенные характеристики оказываемой услуги. Например, какие виды обращения с отходами требуется осуществить (сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов) или с какими именно отходами планируется осуществить обращение (ТКО, ТБО, ТПО, КГО, класс опасности отходов, морфологический состав). Также отсутствует информация о местах расположения отходов и характере их расположения (адреса/координаты расположения, характер несанкционированного накопления).

Помимо этого, отсутствует класс опасности отходов и их вид. Это не позволяет регоператору определить необходимость наличия у участника торгов лицензии на ведение деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 класса опасности, наличие в собственности или на ином законном основании объекта размещения отходов или наличие договоров на размещение отходов с организацией, оказывающей такие услуги.

Вышеизложенные факты могут повлечь за собой существенные нарушения прав граждан на благоприятное состояние окружающей среды, причинение существенного ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Для того чтобы избежать негативных последствий, государственным заказчикам необходимо более точно составлять техническое задание в единой информационной системе торгов, уточнили в «Экопроме».

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