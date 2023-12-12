Новая автобусная остановка появится в Великих Луках
Новую автобусную остановку оборудуют в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Новая остановка для автобусов расположится у дома № 44 на улице Новосокольнической. Она также будет внесена в реестр остановочных пунктов.
Контроль за оборудованием новой автобусной остановки возложен на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города по экономике и финансам Сергея Бурачёнка.
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