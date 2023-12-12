Новая автобусная остановка появится в Великих Луках

13:50, 12 декабря 2023, ПАИ

Новую автобусную остановку оборудуют в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.

Новая остановка для автобусов расположится у дома № 44 на улице Новосокольнической. Она также будет внесена в реестр остановочных пунктов.

Контроль за оборудованием новой автобусной остановки возложен на исполняющего обязанности заместителя главы администрации города по экономике и финансам Сергея Бурачёнка.