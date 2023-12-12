Пенсионерка пострадала в ДТП в Новосокольническом районе

14:24, 12 декабря 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей произошло в Новосокольническом районе на 640-м километре трассы Шимск – Невель. Участниками ДТП стали Lada Kalina и Land Cruiser. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадала 67-летняя пассажирка «Лады». Помощь ей оказали на месте. Решается вопрос о её госпитализации.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.