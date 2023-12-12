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Борис Елкин: В этом году Псков побил рекорд по строительству и ремонту дорог

Итоги сезона дорожного строительства в Пскове подвёл глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 12 декабря.

Борис Елкин: «В этом году Псков побил рекорд по строительству и ремонту дорог». Фото: Telegram-канал Бориса Елкина. На фото: улица Алмазная в Пскове после дорожного ремонта

«Асфальтовые работы никакие уже не выполняются. Мы доделываем какие-то минимальные работы. За счёт того что мы работали, торговали наперёд, нам это позволило с опережением графика сделать большое количество объектов. Сейчас получилась позитивная тенденция – где-то появляется экономия, мы эти средства перераспределяем на уже сделанные объекты, и высвобождаются средства на 2024-2025 годы. В начале года будем расторговывать на два-три года вперёд, сразу же чтобы делать объекты с опережением графика», – рассказал глава Пскова.

В этом году уже сделаны многие дорожные объекты, подчеркнул Борис Елкин.

«В этом году уже открыли улицу Яна Фабрициуса, осталось доделать улицы Металлистов и Гагарина, это уже на весенний период, пока не позволяет погода. Получилось сделать Октябрьский проспект, часть улицы Юбилейной и улицу Алмазную, контракт по ремонту которой был до 2025 года», – отметил Борис Елкин.

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