Техническое открытие движения состоялось на улице Яна Фабрициуса в Пскове

17:23, 17 октября 2023, ПАИ

Техническое открытие движения для автотранспорта на улице Яна Фабрициуса в Пскове состоялось сегодня, 17 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Первые автомобили проехали по улице ещё до 17:00.

Движение регулируется светофорами.

Напомним, движение автобусов по улице Яна Фабрициуса запустят с 19 октября.

Объект ещё пока не сдан в эксплуатацию, так как подрядчик завершает работы на прилегающих улицах. Однако движение запущено, так как это не мешает дорожным работам.