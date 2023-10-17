Техническое открытие движения состоялось на улице Яна Фабрициуса в Пскове
Техническое открытие движения для автотранспорта на улице Яна Фабрициуса в Пскове состоялось сегодня, 17 октября. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.
Первые автомобили проехали по улице ещё до 17:00.
Движение регулируется светофорами.
Напомним, движение автобусов по улице Яна Фабрициуса запустят с 19 октября.
Объект ещё пока не сдан в эксплуатацию, так как подрядчик завершает работы на прилегающих улицах. Однако движение запущено, так как это не мешает дорожным работам.
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