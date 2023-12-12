Пять случаев гриппа выявлено в Псковской области за неделю

16:00, 12 декабря 2023, ПАИ

В Псковской области выявлено 5977 случаев ОРВИ в период с 4 по 10 декабря. Показатель заболеваемости составил 101,64 на 10 тысяч населения, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Отмечается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ. В Пскове зарегистрировано 3010 новых случаев, это составит 50,3% от общего количества заболеваний по области.

Кроме того, зарегистрировано пять лабораторно подтвержденных случаев гриппа у непривитых.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 51,6%.

Напомним, в Псковской области продолжается прививочная кампания против гриппа. Для создания коллективного иммунитета требуется привить 60% всего населения. По данным на 7 декабря 2023 года, вакцинировано 269 843 человек – 45,9% населения.