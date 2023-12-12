Практика ремонта дорог картами продолжится в Пскове в следующем году

16:09, 12 декабря 2023, ПАИ

Об успешном применении практики ремонта изношенных слоёв асфальта картами рассказал глава Пскова Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы сейчас применяем новые механизмы – ремонтируем большими картами слои износа. Мы меняем слой асфальта на участках улиц, не меняя бортовой камень», – отметил он и добавил, что в следующем году эта практика продолжится.

Такой механизм дорожного ремонта позволяет решить множество точечных проблем, подчеркнул глава Пскова. В частности, для тех улиц, куда не скоро дойдёт полноценный ремонт, это действительно решение, отметил он.

«На тех дорогах, которые делались пять-шесть лет назад, через два-три года необходимо будет верхний слой местами ремонтировать. У нас есть улицы действительно нагруженные, с высокой интенсивностью, и по всем нормативам, чтобы поддерживать дорогу в хорошем состоянии, периодически надо слои износа менять», – пояснил Борис Елкин.