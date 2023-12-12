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Политика

Путин на связи. 14 декабря президент встретится с журналистами и проведет прямую линию с россиянами

До большой пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина остается всего два дня. Впервые за всю многолетнюю традицию проведения пресс-конференций и линий эти два больших события будут объединены. Число поступивших вопросов уже превысило миллион.

Владимир Путин. Фото: ПАИ

Два в одном

Очевидно, что эта цифра в итоге будет значительно выше. Тем более что последняя прямая линия с Владимиром Путиным была два с половиной года назад: тогда главе государства направили 2,2 с лишним миллиона вопросов. Последняя большая пресс-конференция президента состоялась 23 декабря 2021 года. В прошлом году в традиционных больших форматах общения с журналистами и россиянами была сделана пауза.
Новый формат мероприятия, объединяющий прямую линию и пресс-конференцию, позволит собрать и озвучить как конкретные проблемы рядовых граждан, так и вопросы, волнующие миллионы людей.

В Псковской области и журналисты, и активисты-общественники, и граждане тоже готовятся к общению с главой государства. В Москву на мероприятие отправятся представители СМИ нашего медиахолдинга: об их вопросах к президенту и впечатлениях от главной пресс-конференции года мы обязательно расскажем. 

Важные ответы

Напомним, по итогам прямой линии 2021 года Владимир Путин, в частности, поручил правительству проконтролировать ежемесячные выплаты на детей; включить в договор по газификации возможность проведения газа по участку; принять дополнительные меры по льготному кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства. Кроме того, президент поручил властям нескольких регионов решить проблемы на местах, о которых россияне сообщили ему в ходе прямой линии.

А некоторые частные вопросы решались непосредственно в процессе прямой линии. Так, после того как пенсионерка из Свердловской области рассказала, что не может добиться подключения дома к газу, губернатор региона тут же позвонил мэру и отправил его решать проблему. А в Тюменской области, где жители пожаловались на высокие коммунальные счета, власти еще до окончания прямого эфира заявили, что перерасчет уже сделан.

«Все прямые линии и пресс-конференции Владимира Путина показывают высочайшую степень доверия граждан России к нему. Ведь на те же прямые линии поступают миллионы звонков и писем, и огромное число проблем в итоге решается благодаря этим мероприятиям. Глава государства всегда крайне внимательно относится и к вопросам международного уровня, и к проблемам из глубинки. При этом впечатляют обширнейшие знания президента: и в геополитике, и в экономике, и по проблемам конкретных регионов», – отметила депутат Псковской городской Думы, директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко.

Проблемы решаются

В Псковской области тоже есть свой опыт решения важных проблем с помощью прямой линии президента. В том же 2021 году в ее рамках прозвучал вопрос Андрея Тарасова – эксперта по ЖКХ, директора одной из псковских управляющих компаний. Он посетовал на то, что вода из подземного водозабора в Пскове слишком жесткая и из-за выпадающего после ее нагревания известкового осадка выходят из строя трубы, насосы и отопительные приборы.

Владимир Путин в ответ поручил правительству и администрации Псковской области принять меры по обеспечению Пскова качественной водой. Ответственными за выполнение этого поручения глава государства назначил премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Михаила Ведерникова.

В результате на сегодняшний день строительство станции умягчения воды на подземном водозаборе вошло в завершающую стадию: сейчас поставщики оборудования проводят его пусконаладку.

В минувшие выходные Михаил Ведерников и глава Пскова Борис Елкин проинспектировали площадку строительства. По итогам этого визита губернатор поставил задачу запустить станцию до конца 2023 года и проработать поэтапную замену старых водопроводных труб в городе.

Мой вопрос

Эксперты ожидают, что в ходе общения с россиянами Владимир Путин сделает важные заявления по оценке ситуации в стране и мире, которые окажут влияния на жизнь россиян, на международную политику. Наверняка будут затронуты вопросы СВО, оказания поддержки ее участникам и членам их семей, отношения к русскоязычным в странах НАТО, подняты темы стоимости продуктов питания и доступности жилищных кредитов.

Прием вопросов от россиян на прямую линию продолжается. Оставить их можно по бесплатному телефону 8 800 200-40-40. Еще один вариант – бесплатное SMS-сообщение на номер 040-40. Оставить свой вопрос можно и на сайте www.moskva-putinu.ru. А сама прямая линия и пресс-конференция будет транслировать всеми ведущими  СМИ России.

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