Борис Елкин вручил первые паспорта 14-летним жителям Пскова

16:25, 12 декабря 2023, ПАИ

В день 30-летия Конституции 10 подростков из Пскова получили паспорта гражданина Российской Федерации, сообщил глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.

«Пожелал ребятам быть достойными гражданами России, уважать и соблюдать ее законы и беречь свой паспорт. Важно также помнить, что получение паспорта - своеобразное вступление во взрослую жизнь. А это не только самостоятельность, но и ответственность!» - подчеркнул Борис Еликин.