В Пскове конкурс ТОС в 2024 году планируется провести раньше регионального

18:34, 12 декабря 2023, ПАИ

В Пскове муниципальный конкурс ТОС планируется провести раньше областного в 2024 году. Об этом заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В этом году ТОС поучаствовали в муниципальном и региональном конкурсах. И там, и там есть победители. На следующий год мы продолжим эту традицию. Постараемся схитрить и провести городской конкурс до областного, чтобы те, чьи заявки не прошли на городском могли поучаствовать на областном», – пояснил он.

Грантовый фонд городского конкурса ТОС в 2024 году увеличат с пяти до десяти миллионов рублей, напомнил глава Пскова.

«Но мы разделяем его на несколько частей – часть для общедомового имущества, а часть – спортивные и детские площадки. Это будет два параллельных конкурса, друг от друга не зависимых, если будет какая-то экономия, то будем между ними перебрасывать средства», – отметил Борис Елкин.