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Борис Елкин: В Пскове прошло много мероприятий, достойных премии «Народное признание»

В Пскове прошло много мероприятий, которые достойны Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Об этом заявил глава города Борис Елкин в программе «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Борис Елкин: В Пскове прошло много мероприятий, которые достойны премии «Народное признание». Фото: ПАИ

«Много мероприятий, которые достойны «Народного признания». Тому подтверждение – каток в Финском парке, который недавно стал победителем в конкуре «Здоровые города России». Нам есть, что показать и есть, что рассказать, поэтому попробуем поучаствовать», – подчеркнул глава Пскова.

Напомним, премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» пройдёт в несколько этапов. После этапа выдвижения, который завершится 25 февраля, 28 февраля стартует первый этап народного голосования. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

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