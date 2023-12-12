Андрей Маковский: «Новые люди» поддержат проект областного бюджета

17:24, 12 декабря 2023, ПАИ

Фракция «Новые люди» поддержит проект областного бюджета и таблицу поправок, заявил руководитель фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Огромное спасибо коллегам из правительства, что нашу поправку в областном бюджете учли», – отметил Андрей Маковский, подводя итог работы согласительной комиссии, и отдельно поблагодарил вице-губернатора Игоря Шатурного за открытый диалог.

Предложение о дополнительном выделении 10 млн рублей на предоставление жилья молодым семьям было озвучено на первом заседании, но уже нашло отражение в статьях расходов.

«Исходя из того что мы видим, что бюджет социально ориентирован, я могу гарантировать, что фракция «Новые люди» поддержит бюджет», – сообщил Андрей Маковский.